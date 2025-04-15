Ярмолюк: Грати за збірну – це мрія, яка стала реальністю

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк поділився враженнями від своїм перших матчів за збірну України в плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Хавбека цитує Трибуна.

"Це дуже пам'ятні матчі для мене – спочатку дебют у збірній, а після цього відразу дебютний вихід у старті. У першому матчі ми гідно себе показали. А в другій зустрічі нам трішки не пощастило – тримались, але пропустили в останні 15 хвилин. Але це футбол, де все трапляється.

Звичайно, в такий час, як зараз в нашій країні, це подвійна мотивація і подвійна гордість. Для мене дуже важливо, щоб мої рідні пишалися мною, щоб вони могли дивитись по телевізору, як я граю. Колись для нас це була просто мрія, а тепер вона стала реальністю. Батько мене підтримав і сказав, що я – молодець. Я дійсно довго до цього йшов", – заявив футболіст.