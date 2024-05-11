Ярмоленко: Не впевнений, що був пенальті

На думку Андрія Ярмоленка, головний арбітр «Класичного» Олександр Деревінський припустився помилки, коли призначив пенальті у ворота Динамо за гру рукою.

Слова 34-річного вінгера цитує офіційний сайт Динамо.

«У першому таймі була абсолютно рівна гра. Щодо пенальті, то я не впевнений, що він був. Поки що не переглядав момент, але Вівчаренко сказав, що м’яч спочатку влучив йому в груди, а потім в руку. Згідно з сучасними трактуваннями правил, це не пенальті. Але цей момент треба передивитись», – сказав Ярмоленко.

Одинадцятиметровий у ворота киян був призначений після того, як Костянтин Вівчаренко рукою заблокував удар Данила Сікана. Після перегляду відеоповтору суддя вказав на позначку, а Георгій Судаков холоднокровно реалізував пенальті.

Цей гол залишився єдиним у матчі – Шахтар звів поєдинок до мінімальної перемоги та здобув 15-те чемпіонство у клубній історії.