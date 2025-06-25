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Це викликало у мене тільки одну емоцію: Ярмоленко – про слова Турана щодо Динамо

Олексій Мурзак — 25 червня 2025, 21:21
Це викликало у мене тільки одну емоцію: Ярмоленко – про слова Турана щодо Динамо
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував слова нового наставника Шахтаря Арди Турана стосовно столичного клубу, зізнавшись, що це викликало у нього лише одну емоцію.

Слова гравця наводить Динамоманія.

"Які емоції викликали ці слова? Тільки одну емоцію: ці слова говорять про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тому що в Шахтар приходить новий головний тренер і перше, що він робить, – говорить про Динамо", – сказав Ярмоленко.

Напередодні Арда Туран заявив, що зробить усе для того, аби Динамо більше ніколи не стало чемпіоном України.

Раніше Ярмоленко поставив оцінку за сезон-2024/25 як команді, так і собі особисто.

Нагадаємо, Динамо у минулому сезоні стало чемпіоном України та посіло 34 місце в груповому етапі Ліги Європи. На рахунку Ярмоленка 12 голів і 1 асист у 33 матчах у всіх турнірах. Вінгер продовжив контракт із клубом ще на рік.

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Андрій Ярмоленко

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