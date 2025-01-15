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Ярмоленко увійшов до десятки найкращих пенальтистів УПЛ

Олексій Мурзак — 15 січня 2025, 19:53
Ярмоленко увійшов до десятки найкращих пенальтистів УПЛ
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко увійшов до десятки найкращих пенальтистів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Зокрема, у першій частині поточного чемпіонату арбітри 43 рази призначали пенальті, а реалізованими виявилися лише 30. Найчастіше виконували 11-метрові удари Андрій Ярмоленко (Динамо) та Георгій Судаков (Шахтар) – по 3 рази. При цьому лише Ярмоленко реалізував всі 3 спроби.

Всього в активі Ярмоленка вже 17 реалізованих пенальті в УПЛ і серед діючих футболістів це найкращий показник. В загальному рейтингу наразі він ділить 7-10 місця.

Нагадаємо, Ярмоленко отримав ушкодження ахіллового сухожилля у листопаді минулого року.

У сезоні-2024/25 Андрій зіграв у 16 матчах за "біло-синіх", відзначившись п'ятьма голами.

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