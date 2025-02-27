Очікування виправдались: Ярмоленко – про повернення у Динамо

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко підсумував своє повернення у столичний клуб влітку 2023 року.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю GG.Спорт.

"Очікування виправдались, тому що я чекав на це. Чекав коли я повернусь додому в принципі, всі очікування виправдали. Звичайно, там можна говорити за результат, можна говорити за травми, але я повернувся додому, я бачу знайомі обличчя, можна сказати, рідні мені люди, тому я знав, куди я йду. Сучасний темп матчів? Звичайно, важко грати деякі матчі по 5-6 годин... і логістичні питання також.. Звичайно це важко і інколи це навіть важко назвати футболом", – розповів Ярмоленко.

Нагадаємо, що 35-річний гравець збірної України повернувся в Динамо у липні 2023 року. У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 19 матчів в усіх турнірах та відзначився 7 голами. Кияни наразі очолюють турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги, вилетівши з єврокубків напередодні.

Також раніше Андрій Ярмоленко випередив Владислава Ващука за кількістю поєдинків у чемпіонаті України, зігравши свій 255 матч в УПЛ. За цим показником українець поступається лише двом легендам Динамо, а нині тренерам "біло-синіх" – Олександру Шовковському (426 ігор) та Олегу Гусєву (296 матчів).