Ярмоленко обійшов Ващука у списку динамівців-гвардійців в УПЛ

Матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат (2:0) став для вінгера Андрія Ярмоленка 255-м у складі "біло-синіх" у вищому вітчизняному дивізіоні.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

За кількістю поєдинків Андрій випередив Владислава Ващука, у якого в доробку 254 поєдинки, і вийшов на третє місце у списку динамівців-гвардійців у національному чемпіонаті.

За цим показником Ярмоленко поступається лише двом легендам Динамо, а нині тренерам "біло-синіх" – Олександру Шовковському (426 ігор) та Олегу Гусєву (296 матчів).

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко увійшов до п'ятірки кращих пенальтистів УПЛ.