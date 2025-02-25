Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко обійшов Ващука у списку динамівців-гвардійців в УПЛ

Олексій Мурзак — 25 лютого 2025, 18:32
Ярмоленко обійшов Ващука у списку динамівців-гвардійців в УПЛ
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат (2:0) став для вінгера Андрія Ярмоленка 255-м у складі "біло-синіх" у вищому вітчизняному дивізіоні.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

За кількістю поєдинків Андрій випередив Владислава Ващука, у якого в доробку 254 поєдинки, і вийшов на третє місце у списку динамівців-гвардійців у національному чемпіонаті.

За цим показником Ярмоленко поступається лише двом легендам Динамо, а нині тренерам "біло-синіх" – Олександру Шовковському (426 ігор) та Олегу Гусєву (296 матчів).

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко увійшов до п'ятірки кращих пенальтистів УПЛ.

Динамо Київ Карпати Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко

Динамо Київ

Форвард Динамо погрожує своїй колишній дівчині
Разом із Мессі: колишній легіонер Динамо потрапив у символічну збірну туру МЛС
Динамо відмовилося підписувати вінгера Сантоса – джерело назвало причину
У Динамо виникли труднощі з трансфером вінгера Сантоса – джерело
Суркіс: Герреро треба зрозуміти, що він вже не в Зорі

Останні новини