Головний тренер збірної України заявив про брак резерву

Головний тренер чоловічої збірної України з пляжного футболу Микола Костенко заявив, що його команді бракує кадрового резерву.

Про це Костенко сказав в інтерв’ю пресслужбі Асоціації пляжного футболу України.

"Такого резерву, щоб скласти з нього кістяк збірної, в нас немає. Ми шукаємо молодих хлопців, працюємо щ ними, але їх дуже мало. Про цю проблему знають всі, в асоціації також знають. У цьому напрямку працюємо, є деякі плани з приводу студентського футболу. Є велика прогалина в цьому напрямку, молоді немає", – сказав наставник чоловічої національної команди.

Микола Костенко також зазначив, що збірна України не виконала завдання на минулий сезон, адже не змогла потрапити до фінальної частини чемпіонату світу 2025.

Нагадаємо, збірна України не подолала відбірковий турнір до Мундіаля. В 1/8 європейського відбору Україна програла Франції (4:5).