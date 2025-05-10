Сфотографуй нас, будь ласка: зірку Барселони не впізнали дівчата на вулиці

Вінгер Барселони Ламін Ямал потрапив у кумедну ситуацію під час прогулянки з друзями.

Натовп дівчат попросив іспанського футболіста зробити фото, але не з ним, а щоб він їх сфотографував.

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Друзі Ямала ледве стримували сміх, а коли одна з дівчат почала щось підозрювати, вона спитала ім'я незнайомця. Гравець довго не думав і представився "Раяном".

Цей епізод швидко завірусився у соцмережах, ставши мемом, а Ламіна хвалять фанати за скромність і винахідливість.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 17-річного футболіста каталонського клубу 6 голів і 12 асистів у 31 матчі Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Ямал входить у двійку головних претендентів на завоювання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/2025.