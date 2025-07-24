Ямал став найкращим гравцем сезону-2024/25 за версією Marca
Ламін Ямал
Marca
18-річний вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал став найкращим гравцем сезону-2024/25 за версією іспанського видання Marca.
Про це йдеться на сайті ЗМІ.
У голосуванні взяли участь 133 людини з різних країн. У підсумку Ямал набрав 3310 балів та випередив лідерів ПСЖ Усмана Дембеле (3100) та Вітінью (2732). Зауважимо, що минулого року іспанець посів 4 сходинку.
Топ-10 найкращих футболістів сезону-2024/25 за версією Marca
- Ламін Ямал (Барселона)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Вітінья (ПСЖ)
- Рафінья (Барселона)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Педрі (Барселона)
- Мохаммед Салах (Ліверпуль)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
Нагадаємо, за першу команду Барселони футболіст виступає з 2023 року. У сезоні-2024/25 на його рахунку 54 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 18 голами й 25 асистами. Transfermarkt оцінює Ламіна у 180 млн євро.
Напередодні гравець відсвяткував своє 18-річчя, але святкування, яке мало бути казковим, перетворилося на справжній публічний скандал.