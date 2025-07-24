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Ямал став найкращим гравцем сезону-2024/25 за версією Marca

Микола Дендак — 24 липня 2025, 23:20
Ямал став найкращим гравцем сезону-2024/25 за версією Marca
Ламін Ямал
Marca

18-річний вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал став найкращим гравцем сезону-2024/25 за версією іспанського видання Marca.

Про це йдеться на сайті ЗМІ.

У голосуванні взяли участь 133 людини з різних країн. У підсумку Ямал набрав 3310 балів та випередив лідерів ПСЖ Усмана Дембеле (3100) та Вітінью (2732). Зауважимо, що минулого року іспанець посів 4 сходинку.

Топ-10 найкращих футболістів сезону-2024/25 за версією Marca

  1. Ламін Ямал (Барселона)
  2. Усман Дембеле (ПСЖ)
  3. Вітінья (ПСЖ)
  4. Рафінья (Барселона)
  5. Кіліан Мбаппе (Реал)
  6. Педрі (Барселона)
  7. Мохаммед Салах (Ліверпуль)
  8. Ашраф Хакімі (ПСЖ)
  9. Нуну Мендеш (ПСЖ)
  10. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

Нагадаємо, за першу команду Барселони футболіст виступає з 2023 року. У сезоні-2024/25 на його рахунку 54 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 18 голами й 25 асистами. Transfermarkt оцінює Ламіна у 180 млн євро.

Напередодні гравець відсвяткував своє 18-річчя, але святкування, яке мало бути казковим, перетворилося на справжній публічний скандал.

Marca Барселона ПСЖ Усман Дембеле Вітінья Ламін Ямал

Ламін Ямал

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