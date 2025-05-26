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Ямал домовився з Барселоною про довгостроковий контракт

Олександр Булава — 26 травня 2025, 23:16
Ямал домовився з Барселоною про довгостроковий контракт
Ламін Ямал
Getty Images

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал узгодив новий контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Новий договір буде розрахований до літа 2031 року. Очікується, що офіційне оголошення угоди відбудеться у вівторок, 27 травня. Фінансові деталі наразі невідомі.

Чинний контракт гравця з каталонцями розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, за першу команду Барселони 17-річний футболіст виступає з 2023 року. У сезоні-2024/25 на його рахунку 54 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився 18 голами й 25 асистами. Transfermarkt оцінює Ламіна у 180 млн євро.

Раніше стало відомо, що Ямал отримає культовий номер каталонського колективу в наступному сезоні.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ламін Ямал

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