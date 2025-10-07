Ямал може відновитися до матчу проти Реалу

18-річний вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал може відновитися від травми до Ель Класіко проти Реалу

Про це повідомляє Marca.

Іспанський талант може повернутися на поле раніше, ніж очікувалося така взяти участь у матчі.

Ламін Ямал проходить інтенсивний курс реабілітації та може приєднатися до командних тренувань з 18 жовтня. Це відкриває йому можливість зіграти у поєдинку Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса, а потім і в Ель Класіко.

У поточному сезоні вінгер взяв участь у 5 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 2 голами і 4 результативними передачами.

Раніше футболіст пропустив матч 5-го туру Ла Ліги проти Севільї. Після поєдинку проти ПСЖ у Лізі чемпіонів Ямал відчув дискомфорт у області паху.