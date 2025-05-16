Ямал подякував Хаві після завоювання чемпіонства
Ламін Ямал
ФК Барселона
Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал після завоювання каталонцями чемпіонства у Ла Лізі сезону-2024/25 подякував колишньому тренеру команди, Хаві.
17-річного іспанця цитує Фабріціо Романо.
"Я би хотів подякувати Хаві, без нього цей успіх був би неможливим. Він дав можливість нам, молодим гравцям, дебютувати. Я би хотів подякувати йому", – заявив вінгер.
Хаві очолював Барселону з листопада 2021 до травня 2024 року. Ямал дебютував за першу команду каталонців 29 квітня 2023 у матчі Ла Ліги проти Бетиса.
Вчора, 15 травня, Барселона у 36 турі Ла Ліги обіграла Еспаньол із рахунком 2:0 і за два турі до фінішу сезону забезпечила собі 28-ме чемпіонство в історії. На рахунку Ямала 17 голів і 25 асистів у 53 матчах за Барселону в усіх турнірах.