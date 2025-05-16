Ямал подякував Хаві після завоювання чемпіонства

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал після завоювання каталонцями чемпіонства у Ла Лізі сезону-2024/25 подякував колишньому тренеру команди, Хаві.

17-річного іспанця цитує Фабріціо Романо.

"Я би хотів подякувати Хаві, без нього цей успіх був би неможливим. Він дав можливість нам, молодим гравцям, дебютувати. Я би хотів подякувати йому", – заявив вінгер.

🔵🔴🎞️ Lamine Yamal: “I’d like to thank Xavi, without him this was not gonna be possible”.



“He gave us young players the opportunity to make our debuts. I would like to thank him”. pic.twitter.com/TlwtNcpRP5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2025

Хаві очолював Барселону з листопада 2021 до травня 2024 року. Ямал дебютував за першу команду каталонців 29 квітня 2023 у матчі Ла Ліги проти Бетиса.

Вчора, 15 травня, Барселона у 36 турі Ла Ліги обіграла Еспаньол із рахунком 2:0 і за два турі до фінішу сезону забезпечила собі 28-ме чемпіонство в історії. На рахунку Ямала 17 голів і 25 асистів у 53 матчах за Барселону в усіх турнірах.