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Ямал подякував Хаві після завоювання чемпіонства

Олег Дідух — 16 травня 2025, 15:57
Ямал подякував Хаві після завоювання чемпіонства
Ламін Ямал
ФК Барселона

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал після завоювання каталонцями чемпіонства у Ла Лізі сезону-2024/25 подякував колишньому тренеру команди, Хаві.

17-річного іспанця цитує Фабріціо Романо.

"Я би хотів подякувати Хаві, без нього цей успіх був би неможливим. Він дав можливість нам, молодим гравцям, дебютувати. Я би хотів подякувати йому", – заявив вінгер.

Хаві очолював Барселону з листопада 2021 до травня 2024 року. Ямал дебютував за першу команду каталонців 29 квітня 2023 у матчі Ла Ліги проти Бетиса.

Вчора, 15 травня, Барселона у 36 турі Ла Ліги обіграла Еспаньол із рахунком 2:0 і за два турі до фінішу сезону забезпечила собі 28-ме чемпіонство в історії. На рахунку Ямала 17 голів і 25 асистів у 53 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хаві Ернандес Ламін Ямал

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