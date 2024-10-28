MEGOGO Спорт покаже цього тижня 15 матчів в в етері Т2

Із 28 жовтня по 3 листопада телеканал наживо транслюватиме 15 футбольних матчів у цифровому етері Т2 і кабельних мережах.

Загалом "MEGOGO Спорт" покаже по 3 матчі Ліги 1, Серії А і португальської Прімейри, 2 гри Ла Ліги, 2 поєдинки Кубка Іспанії, 1 протистояння в межах Сегунди та 1 в межах Кубка Німеччини.

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Марафон футболу розпочнеться вже у понеділок, 28 жовтня, матчем АВС – Порту у чемпіонаті Португалії.

У вівторок, 29 жовтня, глядачі зможуть переглянути матчі Серії А Кальярі – Болонья та Кубка Іспанії Побленсе – Вільярреал.

У середу, 30 жовтня, Герта зіграє проти Гайденгайма в Кубку Німеччини, а в чемпіонаті Італії Аталанта прийматиме Монцу.

У четвер, 31 жовтня, телеканал покаже італійське протистояння Дженоа – Фіорентина та матч Кубка Короля Хевора – Бетіс.

П’ятниця, 1 листопада, запам’ятається поєдинком чемпіонату Іспанії Алавес – Мальорка.

На вихідних, 2-3 листопада, "MEGOGO Спорт" транслюватиме 7 матчів європейських чемпіонатів. Зокрема, у Ла Лізі зіграють Осасуна і Вальядолід.

Нагадаємо, телеканал "MEGOGO Спорт" вже доступний в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2, а також в кабельних мережах та на OTT-платформі MEGOGO.

Розклад матчів:

MEGOGO

Понеділок, 28 жовтня

22:15 | АВС – Порту. Чемпіонат Португалії, 9 тур

Вівторок, 29 жовтня

19:30 | Кальярі – Болонья. Чемпіонат Італії, 10 тур

22:00 | Побленсе – Вільярреал. Кубок Іспанії, 1 раунд

Середа, 30 жовтня

19:00 | Герта – Гайденгайм. Кубок Німеччини, 2 раунд

21:45 | Аталанта – Монца. Чемпіонат Італії, 10 тур

Четвер, 31 жовтня

19:30 | Дженоа – Фіорентина. Чемпіонат Італії, 10 тур

22:00 | Хевора – Бетіс. Кубок Іспанії, 1 раунд

П’ятниця, 1 листопада

22:00 | Алавес – Мальорка. Чемпіонат Іспанії, 12 тур

Субота, 2 листопада

15:00 | Осасуна – Вальядолід. Чемпіонат Іспанії, 12 тур

17:15 | Спортинг Хіхон – Кадіс. Чемпіонат Іспанії, Сегунда, 13 тур

20:00 | Брест – Ніцца. Чемпіонат Франції, 10 тур

22:30 | Жил Вісенте – Боавішта. Чемпіонат Португалії, 10 тур

Неділя, 3 листопада

16:00 | Тулуза – Реймс. Чемпіонат Франції, 10 тур

18:00 | Гавр – Монпельє. Чемпіонат Франції, 10 тур

22:30 | Порту – Ештуріл. Чемпіонат Португалії, 10 тур