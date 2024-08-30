Безплатний телеканал MEGOGO Спорт розпочав мовлення в етері Т2

29 серпня загальнонаціональний телеканал "MEGOGO Спорт" розпочав мовлення в державному мультиплексі МХ-7. Телеканал буде доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2. Певний період на початку мовлення "MEGOGO Спорт" проходитиме тестування, щоб досягнути якнайкращої якості відео та аудіо.

Користувачам, у яких "MEGOGO Спорт" не з’явиться автоматично, потрібно просканувати канали на приймачі Т2.

Як налаштувати канал "MEGOGO Спорт":

Увімкнути телевізор та приймач Т2. На пульті натиснути кнопку "Меню" — зайти в розділ "Налаштування" — "Пошук" — "Автопошук". Після завершення процесу сканування зберегти результат натиснувши кнопку ОК на пульті керування. Готово — "MEGOGO Спорт" з’явиться у списку каналів.

MEGOGO

Аналогічно проводиться сканування на телевізорах із вбудованим Т2 приймачем.

"MEGOGO Спорт" пропонує телеглядачам ексклюзивний контент, якого раніше не було у цифровій етерній мережі Т2, а саме: обрані матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, Ла Ліги, Серії А, Ліги 1, Кубка Німеччини, Кубка Іспанії та деяких інших турнірів. Наповнення етерної сітки на початку мовлення каналу зазнаватиме змін.

MEGOGO

Нагадаємо, 8 серпня 2024 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обрала "MEGOGO Спорт" переможцем конкурсу на вільний канал у державному мультиплексі МХ-7.

Незабаром "MEGOGO Спорт" з’явиться також в кабельних мережах та на OTT-платформі MEGOGO.