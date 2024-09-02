Я ж не Гарі Поттер: тен Гаг "поплив" після розгромної поразки від Ліверпуля

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг заявив, що він не здатен творити дива.

Про це він сказав після розгромної поразки від Ліверпуля в 3 турі чемпіонату Англії. Його слова наводить BBC.

"Я ж не Гаррі Поттер, ви маєте визнати це. Для трьох гравців це був перший вихід у стартовому складі в новому сезоні.

Мануель Угарте не зіграв жодної хвилини — йому потрібно набрати фізичну форму. Потім ми повинні вбудувати його в команду. Я впевнений, що він зробить свій внесок в успіхи Манчестер Юнайтед. Це займе пару тижнів, можливо, навіть місяць.

Те саме стосується багатьох гравців. Я не хочу сьогодні говорити про позитив. Ця поразка болюча для нас і наших уболівальників", — сказав тен Гаг.