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Я мав рацію: Анчелотті оцінив гру Мбаппе у матчі проти Севільї

Володимир Максименко — 22 грудня 2024, 22:43
Я мав рацію: Анчелотті оцінив гру Мбаппе у матчі проти Севільї
Кіліан Мбаппе та Карло Анчелотті
Фабріціо Романо

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував виступ Кіліана Мбаппе у матчі проти Севільї, в якому француз забив гол та віддав результативну передачу.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Вчора я сказав, що час Мбаппе на адаптацію вийшов. Сьогодні він показав, що іноді я маю рацію", – вважає Анчелотті.

У сезоні-2024/25 Кіліан зіграв 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.

Наступний матч "вершкові" зіграють третього січня – суперником стане Валенсія.

Раніше повідомлялось, що Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії Реала.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Карло Анчелотті

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