Я мав рацію: Анчелотті оцінив гру Мбаппе у матчі проти Севільї

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував виступ Кіліана Мбаппе у матчі проти Севільї, в якому француз забив гол та віддав результативну передачу.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Вчора я сказав, що час Мбаппе на адаптацію вийшов. Сьогодні він показав, що іноді я маю рацію", – вважає Анчелотті.

🤍👀 Ancelotti: “I said yesterday that Mbappé's adaptation period is over… and today he has shown that sometimes, I am right”. pic.twitter.com/NDaqxqJ1zw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2024

У сезоні-2024/25 Кіліан зіграв 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.

Наступний матч "вершкові" зіграють третього січня – суперником стане Валенсія.

Раніше повідомлялось, що Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії Реала.