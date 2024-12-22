Я мав рацію: Анчелотті оцінив гру Мбаппе у матчі проти Севільї
Кіліан Мбаппе та Карло Анчелотті
Фабріціо Романо
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував виступ Кіліана Мбаппе у матчі проти Севільї, в якому француз забив гол та віддав результативну передачу.
Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.
"Вчора я сказав, що час Мбаппе на адаптацію вийшов. Сьогодні він показав, що іноді я маю рацію", – вважає Анчелотті.
У сезоні-2024/25 Кіліан зіграв 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.
Наступний матч "вершкові" зіграють третього січня – суперником стане Валенсія.
Раніше повідомлялось, що Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії Реала.