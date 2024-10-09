Щенсний: У вас немає яєць, якщо ви відмовляєте Барселоні

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний пояснив перехід у каталонський клуб.

Цитує воротаря Marca.

"Чи можу я сказати "ні" Барсі? І відповідь полягає в тому, що ви не можете сказати "ні". Якщо ви говорите "ні" Барселоні, це означає, що у вас немає ні яєць, ні хоробрості для такого виклику. У тебе немає сміливості, – сказав Щенсний.

Нагадаємо, Щенсний прийшов на заміну Марк-Андре тер Штегену, який травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. Нещодавно він переніс операцію та з великою ймовірністю більше не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що поляк провів за свою кар'єру 548 професійних матчів, пропустив 559 голів та 210 матчів відстояв на нуль. Найбільше поєдинків він відіграв за Ювентус — 252 та Арсенал — 181.

Очікується, що Войцех зможе дебютувати за каталонців у найближчому матчі Ліги чемпіонів.