В Олександрії підтвердили втрату лідера

Тренер Олександрії Сергій Кравченко заявив, що півзахисник Хуан Беззера вибув до завершення сезону.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Філіппов все ще лікується. Будемо сподіватися, що через тур він з'явиться. Безерра вибув до кінця сезону. Шепелєв підвернув гомілкостоп, будем надіятись, що все буде добре.

Копина хворів 10 днів, він тренувався тільки 2 дні. Були антибіотики, і можна сказати тільки слова подяки. Молодець, витримав 90 хвилин. Ми боялись, що він витримає тільки тайм, але він витримав всю гру. Це характер", – сказав Кравченко.