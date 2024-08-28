Воротар Зальцбурга розповів про важкі моменти у матчі проти Динамо

Воротар австрійського Ред Булл Зальцбург Яніс Бласвіх вважає, що у другому таймі матчу-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів атака київського Динамо була кращою.

Його слова передає УЄФА.

"Ми очікували, що сьогодні буде важко. У нас було кілька хороших моментів пресингу в першому таймі, але наші суперники діяли краще в другому, і наш пресинг був вже не таким ефективним", — сказав голкіпер.

За сумою двох матчів Зальцбург переміг Динамо з рахунком 3:1. Команда Олександра Шовковського зіграє на груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, в який кошик потрапили кияни. Своїх суперників "біло-сині" дізнаються у п’ятницю, 30 серпня. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом.