Воротар Ювентуса вибув на тривалий термін через операцію на руці

Воротар туринського Ювентуса Маттіа Перін вибув на два місяці через травму руки.

Про це повідомила пресслужба "бьянконері".

Футболісту зробили операцію з артродезу проксимального міжфалангового суглоба на пальці правої руки на тлі посттравматичного артрозу.

Bollettino medico | Intervento chirurgico per Perin — JuventusFC (@juventusfc) May 27, 2025

Очікуються, що Перін повернеться до тренувань на початку сезону-2025/26.

У вже минулій кампанії голкіпер зіграв за Ювентус 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив сім м'ячів та тричі зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось, що туринський клуб зробив першу пропозицію своєму екстренеру, який привів Наполі до чемпіонства.