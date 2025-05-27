Воротар Ювентуса вибув на тривалий термін через операцію на руці
Ювентус
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Воротар туринського Ювентуса Маттіа Перін вибув на два місяці через травму руки.
Про це повідомила пресслужба "бьянконері".
Футболісту зробили операцію з артродезу проксимального міжфалангового суглоба на пальці правої руки на тлі посттравматичного артрозу.
Очікуються, що Перін повернеться до тренувань на початку сезону-2025/26.
У вже минулій кампанії голкіпер зіграв за Ювентус 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив сім м'ячів та тричі зберіг свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялось, що туринський клуб зробив першу пропозицію своєму екстренеру, який привів Наполі до чемпіонства.