Воротар Тоттенгема розповів, що зараз із жінкою та дитиною, яких він прихистив на початку війни
Воротар Тоттенгема та збірної Італії Гульєльмо Вікаріо розповів, чому українські біженці, яких він прихистив на початку повномасштабного вторгнення, повернулися додому.
Його слова наводить Football Italia.
"Нещодавно вони повернулися додому. Звісно, в матері та дитини було бажання побачити батька вперше за два роки, тому вони захотіли повернутися і страждати разом, будучи єдиним цілим.
Це фантастична родина. Ми досі підтримуємо зв'язок. Ми спілкуємося щотижня, вони надсилають фото свого повсякденного життя, і все відносно добре. Ми раді за них. Вони хочуть бути разом, для нас найважливіше – їхнє щастя", – сказав Вікаріо.
В березні 2022 року італійський воротар розмістив у себе вдома українку з Дніпра та її сина. На той момент Гульєльмо виступав за скромний Емполі. Влітку 2023-го голкіпер пішов на значне підвищення, перейшовши в Тоттенгем. Вікаріо відразу ж вдалося стати першим номером "шпор".