Карпати оголосили про підписання 21-річного воротаря Миная

Львівські Карпати оголосили про підписання 21-річного воротаря ужгородського Миная Олександра Кемкіна.

Про це "леви" повідомили на офіційному сайті.

Гравець офіційно приєднається до клубу 1 липня.

"Настав час робити крок вперед, тому обрав Карпати. Мав різні варіанти продовження кар'єри, але вирішив переїхати до Львова. Сподіваюся, що тішитиму грою вболівальників Карпат і ми зможемо пробитися у єврокубки", — сказав Кемкін.

У сезоні-2023/2024 Олександр провів за Минай 14 матчів та пропустив 23 голи.

Зазначимо, що Кемкін на дитячому рівні займався футболом у рідному Мелітополі. Пізніше продовжив навчання у школі запорізького Металурга та академії донецького Шахтаря.