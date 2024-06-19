Карпати оголосили про підписання 21-річного воротаря Миная
Львівські Карпати оголосили про підписання 21-річного воротаря ужгородського Миная Олександра Кемкіна.
Про це "леви" повідомили на офіційному сайті.
Гравець офіційно приєднається до клубу 1 липня.
"Настав час робити крок вперед, тому обрав Карпати. Мав різні варіанти продовження кар'єри, але вирішив переїхати до Львова. Сподіваюся, що тішитиму грою вболівальників Карпат і ми зможемо пробитися у єврокубки", — сказав Кемкін.
У сезоні-2023/2024 Олександр провів за Минай 14 матчів та пропустив 23 голи.
Зазначимо, що Кемкін на дитячому рівні займався футболом у рідному Мелітополі. Пізніше продовжив навчання у школі запорізького Металурга та академії донецького Шахтаря.