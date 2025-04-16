Воротар Мілана повернувся до тренувань після втрати свідомості

Воротар Мілана Майк Меньян відновив тренування після травми, якої він зазнав у матчі з Удінезе.

Про це повідомляє ESPN із посиланням на представників клубу.

Французький футболіст пройшов усі необхідні тестування, після чого лікарі допустили його до повноцінних тренувань.

Нагадаємо, Меньян зіштовхнувся з Хіменесом. Француз втратив свідомість та не зміг самостійно покинути поле, тому його забрали на ношах. Його замінив Марко Спортьєлло.

У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 52 м'ячі та 12 разів зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Раніше Сержіу Консейсау прокоментував реакцію фанатів Удінезе на травму Меньяна.