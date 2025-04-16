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Воротар Мілана повернувся до тренувань після втрати свідомості

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 09:44
Воротар Мілана повернувся до тренувань після втрати свідомості
Майк Меньян
AC Milan

Воротар Мілана Майк Меньян відновив тренування після травми, якої він зазнав у матчі з Удінезе.

Про це повідомляє ESPN із посиланням на представників клубу.

Французький футболіст пройшов усі необхідні тестування, після чого лікарі допустили його до повноцінних тренувань.

Нагадаємо, Меньян зіштовхнувся з Хіменесом. Француз втратив свідомість та не зміг самостійно покинути поле, тому його забрали на ношах. Його замінив Марко Спортьєлло.

У сезоні-2024/25 голкіпер зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 52 м'ячі та 12 разів зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Раніше Сержіу Консейсау прокоментував реакцію фанатів Удінезе на травму Меньяна.

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