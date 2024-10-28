Воротар клубу MЛС помер у 25-річному віці

У 25-річному віці помер голкіпер клубу Major League Soccer Філадельфія Юніон Холден Трент.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Причина смерті не вказана. Клуб вирішив не називати їх з поваги до рідних.

"З поваги до друзів та родини Холдена ми не робитимемо жодних подальших заяв і просимо поважати їхнє приватне життя, поки вони сумують", – йдеться у заяві.

Холден приєднався до клубу влітку 2023 року, але за цей час не провів за команду жодного матчу.

Нагадаємо, що в бійці між уболівальниками Крузейро та Палмейраса загинула одна людина.