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Воротар клубу MЛС помер у 25-річному віці

Руслан Травкін — 28 жовтня, 15:41
Воротар клубу MЛС помер у 25-річному віці
Холден Трент
philadelphiaunion.com

У 25-річному віці помер голкіпер клубу Major League Soccer Філадельфія Юніон Холден Трент.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Причина смерті не вказана. Клуб вирішив не називати їх з поваги до рідних.

"З поваги до друзів та родини Холдена ми не робитимемо жодних подальших заяв і просимо поважати їхнє приватне життя, поки вони сумують", – йдеться у заяві.

Холден приєднався до клубу влітку 2023 року, але за цей час не провів за команду жодного матчу.

Нагадаємо, що в бійці між уболівальниками Крузейро та Палмейраса загинула одна людина.

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