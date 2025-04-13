Воротар Чорноморця прокоментував курйозний автогол у його виконанні в матчі проти Оболоні

Воротар одеського Чорноморця Кінгслі Аніагбосо прокоментував курйозний автогол у його виконанні в матчі 24 туру УПЛ проти Оболоні. Він вибачився за цю помилку, через яку одесити програли матч.

Слова голкіпера передає пресслужба клубу.

"Сумний результат для мене, я розчарований. Сталася прикра помилка. Я планував зіграти в тому епізоді інакше, але вийшло так. Я засмучений і хотів би вибачитися перед товаришами по команді та вболівальниками ", – сказав Аніагбосо.

Легіонер "моряків" також повідомив, що партнери по команді підтримали його після помилки. До того ж фанати одеситів пишуть Кінгслі слова підтримки, і він за це дуже вдячний.

"Я хотів би подякувати партнерам по команді за те, що відразу підтримали мене. Також вдячний нашим фанам. Вони пишуть також слова підтримки. Дуже ціную це. Від такого ставлення почуваюсь дуже добре".

Нагадаємо, завдяки цій перемозі Оболонь набрала 24 очки та покинула зону вильоту, піднявшись на 11 сходинку. Чорноморець із 18 балами залишився передостаннім.

Раніше відбулося ще два матчі ігрового дня, в яких Динамо перемогло Кривбас, а Олександрія зіграла внічию із Рухом.