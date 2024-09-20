Трубін оцінив матч проти Црвени Звезди у Лізі чемпіонів

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував матч 1 туру проти Црвени Звезди в основному етапі Ліги Чемпіонів сезону-2024/25 та заявив, що для нього це важливий результат.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

"Починаємо з перемоги: + 3 очки. Особисто для мене – це важливий результат. Дякую команді та нашим вболівальникам, які з нами всюди", – зазначив Трубін.

Нагадаємо, що поєдинок відбувся вчора, 19 серпня. Португальський клуб на виїзді мінімально здолав сербів (1:2). Також стала відома оцінка 23-річного воротаря, який зіграв увесь матч та здійснив 2 сейви.