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Трубін оцінив матч проти Црвени Звезди у Лізі чемпіонів

Володимир Кук — 20 вересня, 18:37
Трубін оцінив матч проти Црвени Звезди у Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін
Instagram

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував матч 1 туру проти Црвени Звезди в основному етапі Ліги Чемпіонів сезону-2024/25 та заявив, що для нього це важливий результат.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

"Починаємо з перемоги: + 3 очки. Особисто для мене – це важливий результат.

Дякую команді та нашим вболівальникам, які з нами всюди", – зазначив Трубін.

Нагадаємо, що поєдинок відбувся вчора, 19 серпня. Португальський клуб на виїзді мінімально здолав сербів (1:2). Також стала відома оцінка 23-річного воротаря, який зіграв увесь матч та здійснив 2 сейви.

Бенфіка Анатолій Трубін Црвена Звезда Ліга чемпіонів-2024/25

Бенфіка

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