Трубін отримав посередню оцінку за матч Црвена Звезда – Бенфіка в ЛЧ

Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Црвеною Звезда в межах першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Український воротар лісабонців Анатолій Трубін отримав посередню оцінку за версією аналітичного порталу SofaScore.

Українець пропустив один гол, здійснив два сейви (один з меж штрафного майданчика). Точність пасів 23-річного голкіпера склала 66% (19/29 передач). Також Трубін здійснив 6 з 16 точних дальніх пасів. За ці дії кіпер збірної України отримав оцінку 6,9.

Найкращим гравцем поєдинку став турецький півзахисник Оркун Кокджу, який забив другий гол у матчі, що став переможним – 7,8.

Зазначимо, зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь португальської команди. Також Баєр розгромив Феєнорд.

Нагадаємо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.

Напередодні донецький Шахтар зіграв внічию з Болоньєю, а Жирона Віктора Циганкова втратили очки на останніх хвилинах матчу.