Український голкіпер, якого хотіли натуралізувати у Бразилії, продовжив угоду з Атлетіку Паранаенсі

Молодий український воротар Максим Воронов продовжив свій контракт із бразильським Атлетіку Паранаенсі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

19-річний голкіпер уклав нову угоду, яка розрахована до кінця 2029 року.

Зазначимо, що український страж воріт є вихованцем харківського Металіста. Він перейшов до клубу з Бразилії у травні 2023-го. Виступає за команду U-20.

Нагадаємо, у травні 2024-го Воронов відзначився голом майже зі свого штрафного майданчика.

Також восени того ж року була інформація, що у Бразилії хотіли натуралізувати воротаря з України, який має за своєю спиною один матч за національну команду U-20. Його дебют за "синьо-жовтих" припав на товариську гру проти Північної Ірландії (перемога 1:0), у якому відіграв один тайм.