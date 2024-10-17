Бразилія хоче натуралізувати українського голкіпера

17-річному українському воротарю Максиму Воронову, який виступає за молодіжну команду бразильського Атлетико Паранаенсе, запропонували змінити спортивне громадянство.

Про це розповів голкіпер у коментарі "Українському футболу".

За словами Воронава, він не хоче змінювати громадянство та заявив, що мріє гра за збірну України.

"Грати за Бразилію? Я поки не заглиблювався в питання зі зміною громадянства, розмови й розмови. Я, звичайно, мрію грати за Україну!

Я не хотів би змінювати громадянство, я ж українець, хотів би грати за нашу збірну. Але якщо мене не будуть викликати, то я хотів би пограти на міжнародному рівні.

Я чекаю виклику до збірної України. Наступного року тут поруч, у Чилі, проходитиме чемпіонат світу серед юнацьких збірних. На турнір потрапили і Україна, і Бразилія. Звичайно, я хотів би поїхати на цей турнір саме в складі збірної України!", — сказав Воронов.