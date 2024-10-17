Бразилія хоче натуралізувати українського голкіпера
17-річному українському воротарю Максиму Воронову, який виступає за молодіжну команду бразильського Атлетико Паранаенсе, запропонували змінити спортивне громадянство.
Про це розповів голкіпер у коментарі "Українському футболу".
"Були такі розмови, зі мною з цього приводу спілкувався директор клубу. Але мені для цього треба більше часу прожити в Бразилії, ще півтора чи два роки. Я тут уже третій рік, але цього недостатньо", – зізнався футболіст.
За словами Воронава, він не хоче змінювати громадянство та заявив, що мріє гра за збірну України.
"Грати за Бразилію? Я поки не заглиблювався в питання зі зміною громадянства, розмови й розмови. Я, звичайно, мрію грати за Україну!
Я не хотів би змінювати громадянство, я ж українець, хотів би грати за нашу збірну. Але якщо мене не будуть викликати, то я хотів би пограти на міжнародному рівні.
Я чекаю виклику до збірної України. Наступного року тут поруч, у Чилі, проходитиме чемпіонат світу серед юнацьких збірних. На турнір потрапили і Україна, і Бразилія. Звичайно, я хотів би поїхати на цей турнір саме в складі збірної України!", — сказав Воронов.
Зазначимо, що молодий голкіпер є вихованцем харківського Металіста. Він перейшов до клубу з Бразилії у травні минулого року.
Нагадаємо, у травні Воронов відзначився голом майже зі свого штрафного майданчика.