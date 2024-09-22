У Динамо розповіли про терміни відновлення травмованих гравців

Футболісти київського Динамо, Денис Попов, Назар Волошин, Микола Михайленко та Володимир Шепелєв продовжують своє відновлення після травм. Їх повернення очікується найближчими тижнями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Півзахисники Волошин та Михайленко мають травми проблеми із задньою поверхнею стегна, Шепелєв – із передньою. Попов відновлюється після травми спини, зазначимо, що через неї він не зміг зіграти за збірну України у вересневих матчах Ліги націй проти Албанії та Чехії.

Зазначається, що усі футболісти повернуться після матчу киян проти Лаціо в Лізі Європи. Поєдинок відбудеться 25 вересня на стадіоні "Volkspark" у Гамбурзі. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні "біло-сині" зіграли матч 7 туру УПЛ проти львівського Руха. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю.