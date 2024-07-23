Вирішальні 10%: Металіст 1925 виграв у Карпат конкуренцію за центрбека олімпійської збірної України

Центральний захисник Володимир Салюк перейде з Чорноморця в Металіст 1925.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Взимку фаворитом на підписання 22-річного центрбека вважалися Карпати, які пропонували одеситам 600 тисяч євро. Металіст 1925 запропонував ідентичну суму, але також пообіцяв перерахувати Чорноморцю 10% від наступного трансферу. Це і стало вирішальним фактором для одеського клубу.

За інформацією джерела, контракт Салюка з Металістом 1925 буде розрахований на 4 роки. Наприкінці липня нова команда Володимира візьме участь у "Турнірі чотирьох" за право зіграти в УПЛ, але центрек приєднається до харків’ян тільки наступного місяця, адже зараз він перебуває в лавах олімпійської збірної України, яка вже завтра, 24 липня, матчем проти Іраку розпочне свій шлях на Іграх у Парижі.