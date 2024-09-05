Пів року без гри: чого чекати від молодіжної збірної у вересневих матчах

Збірна України U-21 вдало виступає у кваліфікації до чемпіонату Європи, маючи 6 перемог у 6 матчах. Українці сенсаційно переграли Англію, а тому зараз лідирують у своїй групі. До кінця відбору залишилося ще чотири гри, відтак теоретично команда Уная Мельгоси може вже у вересневих матчах отримати путівку на Євро.

Останній офіційний поєдинок "синьо-жовті" провели ще в березні. Після піврічної паузи Україна зустрінеться із Сербією та Північною Ірландією – 6 та 10 вересня відповідно.

На майбутні ігри тренерський штаб викликав 24-х гравців. У матеріалі – оцінюємо склад та перспективи молодіжної збірної.

Склад збірної України U-21

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Кіріл Фесюн (Шахтар), Яків Кінарейкін (Карпати).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Володимир Салюк (Металіст 1925), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – Рух), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – Динамо), Ілля Крупський (Ворскла), Артем Смоляков (Полісся).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (обидва – Карпати), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі – Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Олександр Яцик (Зоря), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва – Рух), Максим Хлань (Лехія, Польща).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух), Ігор Горбач (Зоря).

Згодом стало відомо, що через травму не зможе зіграти лівий захисник Костянтин Вівчаренко, натомість до збірної вперше потрапив нападник Руха Ярослав Карабін.

Унаї Мельгоса сформував основну обойму гравців

Після призначення Мельгоса викликав та переглядав велику кількість футболістів. Тренер не нехтував навіть гравцями посередніх клубів, якщо ті показували хорошу гру в певні відрізки. У збірній одночасно перебували представники 12–16 команд.

Поза тим при виборі стартової одинадцятки іспанський спеціаліст покладався на перевірених виконавців, вводячи нових гравців переважно на заміну. За пів року підбір не змінився, але свої шанси все-таки отримали четверо новачків: Олег Федор, Ярослав Карабін, Тарас Михавко та Максим Мельниченко.

Перед тренерським штабом досі не вирішене завдання – заміна Володимира Бражка в опорній зоні. "Динамівець" був капітаном та лідером "молодіжки" у 2023-му, а цьогоріч пішов на підвищення в національну команду.

У березні Мельгоса запросив аж п’ятьох гравців, здатних зіграти опорника, однак не всі зарекомендували себе. Підказкою можуть стати конспекти Руслана Ротаня – він на Олімпіаді поставив в опорну зону Валентина Рубчинського. З інших варіантів – Яцик, Варфоломєєв і Мельниченко, але в усіх досвіду відповідальних міжнародних ігор не багато.

Незмінною залишилася лінія атаки українців. До тих гравців, які раніше робили результат, додався "рухівець" Олег Федор. Його відзначають як футболіста з інтелектом та тонким баченням поля, що той вже показав на Олімпійських іграх. Креатив гравця точно не стане зайвим, а в центрі півзахисту він конкуруватиме з Очеретьком, Яциком та Ярмолюком.

Вертикаль збірних починає працювати

У молодіжних командах помічається тенденція щодо виклику гравців, молодших за базовий для збірної вік. Нещодавно тренер команди U-19 Дмитро Михайленко залучав на Євро двійку 17-річних гравців, а зараз Мельгоса підтягує пару 19-річних Михавка й Мельниченка.

Гравці 2005 року народження разом грали в центрі захисту юнацької збірної і стали півфіналістами юнацького Євро. Проте через кадрові проблеми Максим також виходив на позиції опорника, а Тарас – лівого захисника. Запрошення молодших частково пов’язане і з травмою гравця Руха Богдана Слюбика, який стабільно залучався в "молодіжку".

Потрапляння Михавка сумнівам не підлягає, адже той став основним гравцем Динамо в УПЛ та у кваліфікації Ліги чемпіонів. 19-річний талант володіє як оборонними навичками, так і хорошим першим пасом. А саме такого плану захисників полюбляє тренерський штаб збірної U-21. Не стане дивиною, якщо Михавка награватимуть у стартовому складі. Але тут все залежить від стану здоров'я, бо ж Тарас їде до збірної з пошкодженням.

Щодо Мельниченка, то той, вочевидь, підкупив Мельгосу своєю грою за юнацьку збірну. На старті сезону в активі оборонця жодного матчу за першу команду Карпат. У цьому контексті варто згадати, що не потрапив до складу "ворсклянин" Євген Павлюк, який грає у центрі оборони та в опорній зоні.

Варто зауважити, що ігрова практика основних центрбеків "молодіжки" Арсенія Батагова та Володимира Салюка теж не вражає. У новачка турецького Трабзонспора за серпень-вересень нуль матчів, у гравця Металіста 1925 – два в Першій лізі.

Воротарі без ігрової практики

Останні роки в молодіжну збірну приходять гравці, адаптовані до дорослого футболу. Чемпіонат України омолодився настільки, що в кожній команді можна знайти футболіста до 21 року в стартовому складі. Омолодження дійшло і до воротарської ланки. Але у Фесюна, Нещерета та Кінарейкіна на трьох один офіційний матч за місяць.

Якщо Нещерет та Фесюн – перевірені виконавці Мельгоси, яких він залучав постійно, незважаючи на статус у клубах, то виклик Кінарейкіна дещо алогічний. Той програв конкуренцію в Карпатах Олександру Кемкіну – теж гравцю вікової категорії U-21. Кемкін чудово зарекомендував себе ще в Минаї, а на старті нинішнього чемпіонату вражав ефектними сейвами та вмінням відбивати пенальті.

Відтак постає питання: чи виправдано викликати другого воротаря Карпат, коли перший у кращій формі? Також на запрошення могли претендувати інші українські кіпери, які стабільно грають в УПЛ, як-от Дмитро Ледвій (Рух), Георгій Єрмаков (Олександрія), Микита Турбаєвський (Зоря) чи Павло Ісенко (Ворскла).

Очікування у вересневих матчах

На чемпіонат Європи виходять напряму 9 переможців груп та 3 кращі команди серед других місць. У групах, де є 6 команд, а не 5, при формуванні рейтингу других місць не враховуються ігри з останньою командою. Простіше кажучи, якщо Англія, Україна чи теоретично Сербія посядуть друге місце, то набрані з Азербайджаном очки в залік не підуть.

У збірної України на один зіграний матч менше, ніж у переслідувачів, а всього залишилося провести чотири зустрічі: у вересні – з Сербією і Північною Ірландією, у жовтні – з Англією та знову з Сербією.

Аби гарантовано посісти місце, не нижче за друге, нашій команді потрібно у двох матчах із сербами набрати мінімум один заліковий пункт.

Тепер трохи про шанси. Збірна Сербії – міцна й неприємна команда, яка може завдати проблем. Три роки тому українська "молодіжка" Ротаня показала, що цю країну можна перемагати, але матчі тоді були не з простих – "синьо-жовті" двічі тріумфували з мінімальною перевагою в рахунку.

Проте варто враховувати, що на вересневі ігри Сербія кардинально змінила склад. У збірну викликали гравців 2004–2005 років народження, які складуть основу вже на наступний кваліфікаційний етап. Зі складу, який грав ще в березні, там залишилося чотири гравці. Виділяється хіба найстаріший із них – 21-річний захисник Болоньї Міхайло Іліч, а також нападник Аталанти U-23 Ваня Влахович.

Загалом сербські тренери зібрали нову команду. Це своєрідний плюс для українців, адже їхні суперники менш досвідчені, молодші й ще не зіграні. Із сербами підопічним Мельгоси, очевидно, доведеться грати першим номером і одразу йти в атаку. До того ж не забуваємо про політичний контекст, адже сербські фани мають виражену проросійську позицію, що показали нещодавно під час ігор Динамо й Партизана в Лізі чемпіонів. Тому й мотивація знову покарати "друзів країни 404" у наших футболістів має бути яскраво вираженою.

З Північною Ірландією Україна вже грала майже рік тому. Тоді перемогли 1:0, але повністю переграли суперника й могли забивати більше. Навіть без глобального аналізу помітно, що клас українських виконавців значно вищий. Головне, щоб реалізація моментів не підвела.

Відтак у вересневих матчах завдання взяти максимум, тобто шість очок, не є чимось неможливими. У разі такого успіху "молодіжка" суттєво покращить шанси на вихід із групи напряму – якщо не з першого, то з другого місця.

Дмитро КЛИМЧУК, для Чемпіона

У матеріалі використані фото пресслужби УАФ і пресслужби ФК Карпати