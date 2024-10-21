Просто кілька володарів "Золотого м’яча": камери вихопили Шеву під час розминки з Кака, Рівалду та Фігу

Вчора, 20 жовтня, в Сеулі відбувся незвичайний матч легенд. Команда зіркових атакувальних гравців минулого зіграла проти видатних футболістів захисного плану.

На подію був запрошений і наш Андрій Шевченко. Перед поєдинком він розминався в компанії, легендарність якої просто зашкалює – Кака, Рівалду, Луїш Фігу... Кожен із перерахованих гравців свого часу вигравав "Золотий м’яч". Просто подивиться, як вони майстерно тримають м’яч у повітрі:

Just a few Ballon d’Or Winners pic.twitter.com/xZH8rnqb3F — My Greatest 11 (@MyGreatest11) October 19, 2024

Втім, сильнішими вчора виявилися захисники та опорники. Вони перемогли команду атаки з рахунком 4:1. Шевченко та компанія змогли відзначитися голом престижу тільки за рахунку 0:4 – пенальті реалізував Пак Чісон.

Після матчу легенди футболу багато спілкувалися та фотографувалися. Авжеж, бо їм є що згадати з часів спільних перемог. У своєму Instagram Кака виклав фото з Шевченком, Рівалдо, Фігу, Фабіо Каннаваро та Майклом Оуеном та підписав його "Що у нас всіх спільного?" Що ж, для фанатів за стажем відповідь очевидна!