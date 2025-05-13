Мілан не викупить іменитого захисника Манчестер Сіті

Досвідчений захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер наприкінці поточного сезону покине Мілан, за який наразі виступає на правах оренди.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

У орендній угоді для Мілана прописана опція викупу Вокера за 5 мільйонів євро, проте керівництво італійського клубу вирішило її не активовувати.

34-річний англієць повернеться у Манчестер Сіті, контракт із яким діє до літа 2026 року. Втім, "Містяни" також не розраховують на ветерана та мають наміри позбутися його влітку незалежно від рішення Мілана.

Вокер перейшов у Мілан у січні поточного року. Взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість Кайла наразі оцінюється у 6 мільйонів євро.