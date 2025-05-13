Мілан не викупить іменитого захисника Манчестер Сіті
Кайл Вокер
ФК Мілан
Досвідчений захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер наприкінці поточного сезону покине Мілан, за який наразі виступає на правах оренди.
Про це повідомляє Даніеле Лонго.
У орендній угоді для Мілана прописана опція викупу Вокера за 5 мільйонів євро, проте керівництво італійського клубу вирішило її не активовувати.
34-річний англієць повернеться у Манчестер Сіті, контракт із яким діє до літа 2026 року. Втім, "Містяни" також не розраховують на ветерана та мають наміри позбутися його влітку незалежно від рішення Мілана.
Вокер перейшов у Мілан у січні поточного року. Взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість Кайла наразі оцінюється у 6 мільйонів євро.