Евертон може отримати нових власників: що відомо

Консорціум міжнародних інвесторів зробив пропозицію щодо купівлі Евертона в розмірі 400 мільйонів євро.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, до консорціуму входять лондонський бізнесмен Ватче Манукян, багаті родини з США та неназваний член королівської родини Саудівської Аравії.

Серед інших претендентів — ліверпульські бізнесмени Енді Белл та Джордж Даунінг, а також компанія MSP Sports Capital, яка раніше дала Евертону в борг близько 158 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, минулого року новим власником Евертона стала американська інвестиційна компанія 777 Partners, яка володіє Дженоа, Гертою та іншими клубами, але АПЛ не дозволила завершити процес продажу.