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Реткліфф: Не думаю, що Реал би призначив головним тренером Моєса

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 14:10
Реткліфф: Не думаю, що Реал би призначив головним тренером Моєса
Девід Моєс
Getty images

Міноритарний власник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф критично висловився щодо призначення Девіда Моєса на посаду головного тренера команди у 2013 році.

Бізнесмен поспілкувався з The Times.

"Слухайте, мені подобається Девід Моєс, але прийти після сера Алекса, який 13 разів вигравав АПЛ – дуже важко. Він ніколи не тренував великих гравців і нічого не вигравав.

Не думаю, що Реал зробив би такий вибір щодо головного тренера. Якщо ви поглянете на минулих тренерів, то зрозумієте, що клуб не завжди робив ідеальний вибір. Важливо було знайти ідеального генерального директора, тому що Манчестер Юнайтед – найкращий клуб світу. Але вони цього не зробили та помилились", – вважає Реткліфф.

Нагадаємо, Моєс очолював "манкуніанців" з 2013 по 2014 рік, вигравши за цей час Суперкубок Англії.

Раніше боси Манчестер Юнайтед визначились з долею легендарного "Олд Траффорд".

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Джим Реткліфф

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