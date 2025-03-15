Реткліфф: Не думаю, що Реал би призначив головним тренером Моєса

Міноритарний власник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф критично висловився щодо призначення Девіда Моєса на посаду головного тренера команди у 2013 році.

Бізнесмен поспілкувався з The Times.

"Слухайте, мені подобається Девід Моєс, але прийти після сера Алекса, який 13 разів вигравав АПЛ – дуже важко. Він ніколи не тренував великих гравців і нічого не вигравав.



Не думаю, що Реал зробив би такий вибір щодо головного тренера. Якщо ви поглянете на минулих тренерів, то зрозумієте, що клуб не завжди робив ідеальний вибір. Важливо було знайти ідеального генерального директора, тому що Манчестер Юнайтед – найкращий клуб світу. Але вони цього не зробили та помилились", – вважає Реткліфф.