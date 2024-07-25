Збірна України U-19 визначилася зі стартовим складом на півфінал Євро-2024 проти Франції U-19

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко визначився зі стартовим складом команди на півфінал Євро-2024 U-19 проти Франції.

Про це повідомляє УЄФА.

Україна: Крапивцов, Михавко, Огарков, Єрмачков, Гусєв, Мельниченко, Гаджиєв, Кревсун, Цуканов, Синчук, Богданов

Франція: Бенгі-Жоао, Кумбеді, Гоміс, Жаке, Сумахоро, Атангана, Малюлу, Бенама, Мішаль, Нгура, Буабре

Зазначимо, що поєдинок відбудеться сьогодні, 25 липня, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія). Початок — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Матч транслюватиметься на телеканалі Суспільне Спорт та на однойменному сайті. Також переглянути трансляцію можна на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці тощо).

Нагадаємо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому у більшості вирвали перемогу над Італією U-19.