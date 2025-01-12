Рафінья – найкращий гравець матчу Реал – Барселона у фіналі Суперкубку Іспанії
Рафінья
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Лідер Барселони Рафінья отримав найвищу оцінку серед усіх гравців фіналу Суперкубку Іспанії Реал – Барселона (2:5).
Про це повідомляє аналітичний портал Sofascore.
Вінгер отримав оцінку 9,0. На його рахунку два голи та 1 результативна передача, 15 точних передач з 18 та, зокрема, 4 ключові паси.
Найгіршим же став півзахисник Реала Едуардо Камавінга. Його гру оцінили у 5,8 балів.
Зауважимо, що Барселона вперше в історії двічі поспіль забила Реалу 4+ голи. А зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе, який став найкращим у складі "вершкових" записав до свого активу чергове досягнення.