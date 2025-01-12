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Рафінья – найкращий гравець матчу Реал – Барселона у фіналі Суперкубку Іспанії

Микола Дендак — 12 січня 2025, 23:20
Рафінья – найкращий гравець матчу Реал – Барселона у фіналі Суперкубку Іспанії
Рафінья
Getty Images

Лідер Барселони Рафінья отримав найвищу оцінку серед усіх гравців фіналу Суперкубку Іспанії Реал – Барселона (2:5).

Про це повідомляє аналітичний портал Sofascore.

Вінгер отримав оцінку 9,0. На його рахунку два голи та 1 результативна передача, 15 точних передач з 18 та, зокрема, 4 ключові паси.

Найгіршим же став півзахисник Реала Едуардо Камавінга. Його гру оцінили у 5,8 балів.

Зауважимо, що Барселона вперше в історії двічі поспіль забила Реалу 4+ голи. А зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе, який став найкращим у складі "вершкових" записав до свого активу чергове досягнення.

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