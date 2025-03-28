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Ла Ліга назвала найкращого гравця березня

Олександр Булава — 28 березня 2025, 21:20
Ла Ліга назвала найкращого гравця березня
Іско
Getty Images

Іспанський вінгер Бетіса Іско визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії у березні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Гравець відіграв провідну роль у трьох перемогах клубу в Ла Лізі, відзначившись двома голами та віддав дві результативні передачі.

У голосуванні він обійшов Кіліана Мбаппе з Реала, Педро Діаса з Райо Вальєкано, Умара Садіка з Валенсії і Маркоса Алонсо з Сельти.

Загалом у поточному сезоні на рахунку хавбека 19 матчів за клуб у всіх турнірах. Іско забив дев’ять голів і віддав п’ять результативних передач.

За підсумками 28 турів Бетіс займає п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Клуб наразі має серію з 5-ти перемог поспіль.

Напередодні президент Ла Ліги Хав'єр Тебас відреагував на скарги футболістів і тренерів щодо щільного графіку матчів.

Іско Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Бетіс

Іско

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