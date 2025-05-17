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Динамо Київ U-19 з рекордними показниками стало чемпіоном України

Олег Дідух — 17 травня 2025, 14:35
Динамо Київ U-19 з рекордними показниками стало чемпіоном України
ФК Динамо Київ

Юнацька команда Динамо Київ завдяки перемозі над ровесниками із Чорноморця з рахунком 6:1 у матчі 29 туру чемпіонату України U-19 за тур до фінішу достроково завоювала титул. Він став для киян сьомим у історії в цій віковій категорії.

У 29 турах команда здобула 26 перемог, 2 рази зіграла внічию та зазнала однієї поразки, набравши 80 очок. Підопічні Ігоря Костюка оформили чемпіонство, побивши ряд рекордів.

У 29 турах команда забила 104 голи та пропустила лише 11, маючи різницю голів +93. Динамо стало першою командою в історії чемпіонату України U-19, яка за сезон забила більше 100 голів.

Різниця голів у +93 також рекордна. Попереднє досягнення належало львівському Руху зразка сезону-2022/23, який виграв чемпіонат із різницею в +74 голи (91:17).

У Юнацькій лізі УЄФА поточного сезону Динамо вилетіло в 1/16 фіналу від Аталанти.

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