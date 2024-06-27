Стало відомо, де збірна України прийме Албанію у Лізі Націй

Збірна України зіграє матч проти Албанії у Лізі Націй-2024/25 у чеській Празі на стадіоні Epet Arena.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Поєдинок відбудеться 7 вересня 2024 року о 21:45 за київським часом.

Україна потрапила у групу B1, де окрім України та Албанії, боротимуться ще команди Грузії та Чехії. Варто зазначити, що найкращі команди цього розігращу Ліги Націй матимуть шанс пробитися до фінальної частини чемпіонату світу-2026, у разі невдачі в європейській кваліфікації.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.