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З Бражком у запасі: Динамо та Ворскла визначились зі стартовими складами на матч УПЛ

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 14:36
З Бражком у запасі: Динамо та Ворскла визначились зі стартовими складами на матч УПЛ
ФК Динамо

Визначились стартові склади київського Динамо та полтавської Ворскли на матч 19 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє УПЛ.

Ворскла: Ісенко, Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута, Кане, Скляр, Челядін, Салабай, Авдилі, Кулач.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Дячук, Тимчик, Михайленко, Кабаєв, Піхальонок, Буяльський, Ярмоленко, Ванат.

Відзначимо, що півзахисник столичного колективу Володимир Бражко другий матч поспіль розпочне на лаві для запасних. Футболістом взимку активно цікавився Вулвергемптон, але у підсумку Ігор Суркіс відмовився продавати гравця.

Стартовий свисток матчу пролунає о 15:30 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Напередодні матчу Динамо посідає перше місце у турнірній таблиці, набравши 46 очок. 

Ворскла розмістилась на 13 сходинці, маючи у своєму активі 16 залікових балів.

Зазначимо, що на матчі не зможе бути присутнім головний тренер полтавців Юрій Максимов – його дискваліфікував КДК УАФ.

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