З Бражком у запасі: Динамо та Ворскла визначились зі стартовими складами на матч УПЛ

Визначились стартові склади київського Динамо та полтавської Ворскли на матч 19 туру чемпіонату України.

Про це повідомляє УПЛ.

Ворскла: Ісенко, Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута, Кане, Скляр, Челядін, Салабай, Авдилі, Кулач.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Дячук, Тимчик, Михайленко, Кабаєв, Піхальонок, Буяльський, Ярмоленко, Ванат.

Відзначимо, що півзахисник столичного колективу Володимир Бражко другий матч поспіль розпочне на лаві для запасних. Футболістом взимку активно цікавився Вулвергемптон, але у підсумку Ігор Суркіс відмовився продавати гравця.

Стартовий свисток матчу пролунає о 15:30 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Напередодні матчу Динамо посідає перше місце у турнірній таблиці, набравши 46 очок.

Ворскла розмістилась на 13 сходинці, маючи у своєму активі 16 залікових балів.

Зазначимо, що на матчі не зможе бути присутнім головний тренер полтавців Юрій Максимов – його дискваліфікував КДК УАФ.