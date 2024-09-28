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Стали відомі півфінальні пари Кубка Лібертадорес

Олександр Булава — 28 вересня, 13:40
Стали відомі півфінальні пари Кубка Лібертадорес

Відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Лібертадорес за результатами яких були визначені півфінальні пари.

Чинний володар трофея Флуміненсе поступився Атлетико Мінейро, Сан-Паулу по пенальті поступився Ботафого, а Пеньяроль втримав перевагу над Фламенгу.

Кубок Лібертадорес 2024
1/4 фіналу, матчі-відповіді

Рівер Плейт (Аргентина) – Коло-Коло (Чилі) 1:0
(перший матч 1:1)

Атлетико Мінейро (Бразилія) – Флуміненсе (Бразилія) 2:0
(перший матч 0:1)

Сан-Паулу (Бразилія) – Ботафого (Бразилія) 1:1, пен. 4:5 (перший матч 0:0)

Пеньяроль (Уругвай) – Фламенгу (Бразилія) – 0:0
(перший матч 1:0)

У півфіналах Атлетико Мінейро (Бразилія) зустрінеться з Рівер Плейт (Аргентина), а Ботафого (Бразилія) з Пеньяроль (Уругвай).

Матчі 1/2 фіналу відбудуться 22–24 та 29–21 жовтня. Фінал заплановано на 30 листопада.

Кубок Лібертадорес

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