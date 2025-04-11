Матч Кубка Лібертадорес не дограли через смерть двох уболівальників
Матч 2 туру Кубка Лібертадорес між чилійським Коло-Коло та бразильською Форталезою став причиною гибелі двох уболівальників.
Про це повідомляє beIN Sports.
Перед початком матчу сотні вболівальників хотіли проникнути на стадіон без квитків. Перед входом на трибуна почалася давка, через яку на фанатів впала металева загорожа. Вона вбила двох вболівальників – 13-річного юнака та 18-річну дівчину.
Вболівальники на трибунах взнали про трагедію безпосередньо під час матчу. На стадіоні почалися безпорядки, частина вболівальників прорвалася на поле. Футболістам довелося терміново втікати у підтрибунне приміщення.
Матч зупинили на 73-й хвилині та не відновили. Подальша доля поєдинку не відома.
Раніше повідомлялося, що ряд зіркових футболістів підозрюють в участі у нелегальних азартних іграх.