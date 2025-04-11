Матч Кубка Лібертадорес не дограли через смерть двох уболівальників

Матч 2 туру Кубка Лібертадорес між чилійським Коло-Коло та бразильською Форталезою став причиною гибелі двох уболівальників.

Про це повідомляє beIN Sports.

Перед початком матчу сотні вболівальників хотіли проникнути на стадіон без квитків. Перед входом на трибуна почалася давка, через яку на фанатів впала металева загорожа. Вона вбила двох вболівальників – 13-річного юнака та 18-річну дівчину.

Вболівальники на трибунах взнали про трагедію безпосередньо під час матчу. На стадіоні почалися безпорядки, частина вболівальників прорвалася на поле. Футболістам довелося терміново втікати у підтрибунне приміщення.

Momento que os jogadores do Fortaleza correm desesperadamente para o vestiário após a invasão da torcida do Colo-Colo.



Torcedores estão revoltados pela morte de 2 jovens da organizada do Colo-Colo que foram mortos por policiais na entrada do estádio. pic.twitter.com/4sDnjC39UA — ⚽ (@DoentesPFutebol) April 11, 2025

Матч зупинили на 73-й хвилині та не відновили. Подальша доля поєдинку не відома.

Раніше повідомлялося, що ряд зіркових футболістів підозрюють в участі у нелегальних азартних іграх.