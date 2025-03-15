Стали відомі коментатори 21 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга затвердила коментаторів на решту частину матчів 21 туру.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

На матчах буде працювати чотири коментатори:

15 березня, субота

15:30 Кривбас – Лівий Берег (УПЛ ТБ – Михайло Співаковський)

18:00 Рух – Ворскла (УПЛ ТБ – Віктор Вацко).

16 березня, неділя

13:00 Інгулець – Чорноморець (УПЛ ТБ – Богдан Костюк).

15:30 ЛНЗ – Колос (УПЛ ТБ – Дмитро Шпірко)

Усі матч можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, перші матчі туру зіграли у вівторок, 11 березня. Тоді Карпати втримали нічию у грі з Карпатами, а Динамо втратило очки у грі із Зорею (2:2).