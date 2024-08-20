Додаткові проблеми для Кривбаса: Бетіс завершує підписання форварда Барселони

Іспанський Бетіс практично завершив підписання нападника Барселони Вітора Роке.

Про це повідомляє інсайдер Педру Алмейда.

Видання As уточнює, що річ йде про оренду на один сезон. Барселона хоче оформити повноцінний трансфер.

Каталонський клуб придбав його у січні за 40 млн євро в Атлетіко Паранаенсе. 19-річний футболіст забив двічі за 16 поєдинків. Він не входить у плани нового тренера команди Хансі Фліка.

Раніше була інформація, що у футболісті зацікавлений Порту. Ще раніше його купити хотів лісабонський Спортинг.

🚨🇧🇷 Vitor Roque to Betis from Barcelona is in final stages. #Betis — Pedro Almeida (@pedrogva6) August 20, 2024

Нагадаємо, що Бетіс буде суперником Кривбаса у плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Матчі відбудуться 22 та 29 серпня.