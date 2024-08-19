Кривбас — Бетіс: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 22 серпня, представник України Кривбас протистоятиме іспанському Бетісу в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Матч відбудеться на стадіоні Кошицька футбольна арена у словацькому Кошице. Початок — о 21:00 за київським часом.

Кривбас

Криворізький клуб зіграє після виїзної перемоги над Вересом у чемпіонаті України (2:0). Ця вікторія для Кривбасу — друга з початку сезону. Та куди важливіше інше — мова про досягнення команди Юрія Вернидуба в єврокубках.

У Лізі Європи Кривбас виступив максимально невдало. Як і Полісся, криворіжці поступилися у обох матчах у своїй першій же дуелі. "Червоно-біло-чорні" поступилися чеській Вікторії в третьому раунді Ліги Європи у обох дуелях (1:2, 0:1).

У першому матчі з Бетісом Кривбасу не допоможе захисник Володимир Якимець. Він травмований.

Бетіс

На відміну від суперника, клуб із Севільї провів лише один офіційний матч із початку сезону. Це була домашня зустріч 1 туру Ла Ліги з Жироною без Віктора Циганкова (1:1). М’яч у ворота каталонців забив захисник Марк Бартра.

У міжсезоння севільці зберегли головного тренера (чилієць Мануель Пеллегріні працює на чолі "вердібланкос" із серпня 2020-го), але попрощалися із багатьма футболістами першої команди. "Зелено-білих" покинули 9 виконавців, серед яких Чаді Ріад, який перейшов у Крістал Пелас за 15 млн євро (найбільший трансфер на "вихід"). Також з Бетіса пішли Абнер, Херман Пеццелья, Айосе Перес та Вілліан Жозе. Загалом на продажах іспанський клуб заробив більш як 35 млн євро. А купив на 22 з гаком мільйони. Серед найбільш показних трансферів Бетіса — придбання захисника Ромена Перро та хавбека Марка Роки. За двох севільці заплатили трохи менш як 8 мільйонів євро. Цікаво, що суперник Кривбаса майже не посилював атаку. За винятком підписання Ікера Лосади, в цю лінію Бетіс трансферів не здійснював.

Фото: ФК Кривбас

Історія зустрічей

Це буде перша дуель в історії клубів.

Де дивитися

Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго – Бізімана, Вакулко – Кузик, Луньов, Соса – Аду

Бетіс: Сілва – Перро, Льоренте, Бартра, Сабалі – Рока, Карвалью – Хуанмі, Фекір, Форнальс – Руібаль

Цифри і факти

Зустріч обслуговуватиме турецький суддя Арда Кардешлер. Протягом сезонів-2022/23 та -2024/25 на міжнародному рівні він працював на 7 матчах. На його рахунку 22 жовті картки. У середньому за матч жовтий колір із кишені він дістає 3,1 рази. За цей період він також показав одну червону картку. У середньому за гру Арда фіксує 19 фолів. Вірогідність призначення пенальті Кардешлером — 14%;

За даними Transfermarkt, Кривбас коштує майже стільки ж, скільки й другий за дороговизною футболіст Бетіса Пабло Форнальс (15,88 млн проти 14 млн);

Кривбас утримує 11-матчеву безкомпромісну серію в матчах Ліги Європи та першості України (+5=0-6);

Хоча б одна команда покидала поле без забитого м’яча у 8 із попередніх 10 офіційних матчів за участі Кривбаса;

Футболісти Бетіса не забивали більш як 1 м’яч у основний час у попередніх 6 виїзних іграх у європейських клубних турнірах;

Бетіс має в своєму пасиві 4-матчеву серію без перемог у єврокубках (+0=1-3);

Іспанський клуб пропускав у 9 із останніх 10 матчів у Лізі конференцій та Лізі Європи;

У гостьових єврокубкових матчах іспанський клуб також відзначається безкомпромісністю — на рахунку севільців 1 нічия в 13 попередніх іграх у єврокубках (+7=1-5);

Команди забивали не більш як 2 м'ячі в основний час у 7 із попередніх 9 гостьових ігор Бетіса в європейських клубних турнірах.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бетіса — 2:1.