Спортинг близький до підписання молодого таланта Барселони
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19-річний нападник каталонської Барселони Вітор Роке може перейти в португальський Спортинг.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що молодий бразилець є трансферною ціллю команди. Сам футболіст наразі розглядає варіанти продовження кар'єри.
Роке перейшов у Барселону у січні 2024 року за 40 мільйонів євро. За цей час він зіграв 16 поєдинків та відзначився 2 результативними ударами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавлений у трансфері нападника Барселони.