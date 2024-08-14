Спортинг близький до підписання молодого таланта Барселони

19-річний нападник каталонської Барселони Вітор Роке може перейти в португальський Спортинг.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що молодий бразилець є трансферною ціллю команди. Сам футболіст наразі розглядає варіанти продовження кар'єри.

🟢⚪️ Sporting have approached Barça for Vitor Roque as he’s among targets for the final two weeks.



Roque, considering options as Everton never sent any formal bid to Barcelona so far.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/2qi2yblX3G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Роке перейшов у Барселону у січні 2024 року за 40 мільйонів євро. За цей час він зіграв 16 поєдинків та відзначився 2 результативними ударами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавлений у трансфері нападника Барселони.