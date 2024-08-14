Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Спортинг близький до підписання молодого таланта Барселони

Микола Дендак — 14 серпня, 21:30
Спортинг близький до підписання молодого таланта Барселони
Фото: Getty Images

19-річний нападник каталонської Барселони Вітор Роке може перейти в португальський Спортинг.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що молодий бразилець є трансферною ціллю команди. Сам футболіст наразі розглядає варіанти продовження кар'єри.

Роке перейшов у Барселону у січні 2024 року за 40 мільйонів євро. За цей час він зіграв 16 поєдинків та відзначився 2 результативними ударами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ювентус зацікавлений у трансфері нападника Барселони.

Барселона Спортинг

Барселона

Борнмут Забарного підписав захисника Барселони
Борнмут зацікавлений у підписання гравця Барселони
Нам не вистачало контролю, швидкості та впевненості: Флік — про розгромну поразку від Монако
Капітан, герой Каталонії та "затичка": історія Сержі Роберто в Барселоні
Мілан підписав ексзахисника Барселони

Останні новини