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Не заграв у Барселоні: Порту планує підписати молодого бразильського таланта

Руслан Травкін — 15 серпня, 17:12
Не заграв у Барселоні: Порту планує підписати молодого бразильського таланта
Вітор Роке
Getty images

Бразильський нападник Барселони Вітор Роке зацікавив Порту.

Про це повідомляє видання maisfutebol.

"Дракони" втратять нападника Еванілсона — гравця придбає англійський Борнмут. Керівництво португальського гранда саме в Роке бачить заміну.

Роке посилив Барселону шість місяців тому. "Блаугранас" придбали його з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн євро. 19-річний футболіст забив двічі за 16 поєдинків. Він не входить у плани нового тренера команди Хансі Фліка.

Варто відзначити, що на Вітора претендує також лісабонський Спортінг.

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