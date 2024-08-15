Не заграв у Барселоні: Порту планує підписати молодого бразильського таланта

Бразильський нападник Барселони Вітор Роке зацікавив Порту.

Про це повідомляє видання maisfutebol.

"Дракони" втратять нападника Еванілсона — гравця придбає англійський Борнмут. Керівництво португальського гранда саме в Роке бачить заміну.

Роке посилив Барселону шість місяців тому. "Блаугранас" придбали його з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн євро. 19-річний футболіст забив двічі за 16 поєдинків. Він не входить у плани нового тренера команди Хансі Фліка.

Варто відзначити, що на Вітора претендує також лісабонський Спортінг.