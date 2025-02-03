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Мілевський привітав Алієва з ювілеєм, згадавши легендарний гол у ворота Порту

Богдан Войченко — 3 лютого 2025, 16:15
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Мілевський привітав Алієва з ювілеєм, згадавши легендарний гол у ворота Порту

Сьогодні, 31 січня, свій 40-й день народження святкує Олександр Алієв – один із найяскравіших українських футболістів 2000-х.

Його щиро привітав колишній партнер по Динамо та збірній України Артем Мілевський, не забувши згадати про один із найкращих моментів у кар’єрі кєнта – фантастичний гол у ворота Порту в Лізі чемпіонів 2008 року.

"Бажаємо міцного здоровʼя, благополуччя та мирного неба", – йдеться у пості колишнього форварда.

Нагадаємо, Олександр Алієв завершив професійну кар'єру у 2018 році. За свою кар’єру він двічі ставав чемпіоном України у складі Динамо, двічі вигравав Кубок України та тричі – Суперкубок України.

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Також хавбек допоміг збірній України U-21 вийти у фінал молодіжного Євро-2006, де команда здобула "срібло".

Зараз Алієв виступає за український медіафутбольний клуб IGNIS.

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